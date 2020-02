"Einen Namen gemacht": Semir Zan übernimmt die A-Junioren des TSV Havelse

Keine zwei Wochen nach der Trennung von Stefan Gehrke ist der TSV Havelse auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer fündig geworden: Semir Zan übernimmt die A-Junioren Regionalligamannschaft der Rot-Weißen. Dies vereinbarte Teammanager Matthias Limbach im Trainingslager der 1. Herren im türkischen Antalya mit dem A-Lizenzinhaber und erfahrenen Coach. Die Zusammenarbeit mit Zan ist zunächst bis Saisonende geplant.

Diese Lösung lag nahe und bot sich quasi auf dem Silbertablett an: Semir Zan hospitiert seit Januar bei TSV-Trainer Jan Zimmermann – aus diesem Grund ist er derzeit auch im Trainingslager des Männer-Regionalligisten dabei. Er hat somit schon einige Leistungsträger aus dem A-Junioren-Kader kennengelernt. Vier junge U19 Talente durften mit in die Türkei reisen: Jannis Neugebauer, Ilir Qela, Nikos Elfert und Aaron Tietje sammeln derzeit unter Zimmermann wertvolle Erfahrungen.

Erfolgreiche Ära von Zan endet überraschend

Erst am 1. Januar dieses Jahres war die erfolgreiche Ära von Zan beim SC Hemmingen-Westerfeld ziemlich jäh und überraschend zu Ende gegangen. In vier Jahren hatte Zan die Hemminger von der Kreisliga bis in die Landesliga geführt – und kratzte vergangene Saison als Vizemeister sogar am Sprung in die Oberliga. Doch die rasante Aufwärtsentwicklung geriet diese Spielzeit ein wenig ins Stocken. Der Vertrag mit dem „Meistertrainer“ wurde aufgelöst. Und Zan entschied sich dazu, bei seinem Ex-Verein aus früheren aktiven Zeiten zu hospitieren. Das könnte sich jetzt zum echten Glücksfall für die Havelser erweisen.