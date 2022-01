Einen Tag nach Pokal-Viertelfinaleinzug: Karlsruher SC setzt Training wegen Corona-Fällen ab

Nach mehreren Corona-Fällen rund um sein Profiteam wird der Karlsruher SC vorerst nicht weiter trainieren. Das Training am Donnerstag werde "vorsorglich ausgesetzt" teilte der Zweitligist am Mittwoch mit. "Stattdessen werden bei Mannschaft, Betreuerstab und weiteren Kontaktpersonen am Donnerstag PCR-Tests vorgenommen."

