"Einer der Leader": Warum Hendrik Weydandt bei Hannover 96 ein Vorbild ist

Jahn Regensburg als gefährlicher Underdog

Es ist das erste Heimspiel für 96, das erste Pflichtspiel überhaupt gegen Regensburg, da fehlen nur die ersten Punkte. 96 ist als Absteiger Favorit, auch wenn der Jahn zum Auftakt 3:1 gegen Bochum gewann. Unterschätzen wird Slomka die Regensburger schon deshalb nicht. „Der Klub zeigt Willensstärke“, findet der 96-Coach, „sie sind solide in ihrer Arbeit, haben ein klares Konzept.“

Das will Regensburg auch gegen 96 durchziehen, sagt Trainer Mersad Selimbegovic. Der Jahn will auch auswärts in Hannover offensiv Akzente setzen. „Wir ziehen unser Spiel durch”, sagt Selimbegovic, „das haben wir immer so gemacht.” In der vergangenen Saison siegte der Jahn so mit 5:0 beim Hamburger SV. 96 ist also gewarnt.