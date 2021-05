Einer für alle, alle für einen: Dynamo Dresden überzeugt als Team

Dresden. Es überraschte nicht, dass Dynamo Dresden vor Saisonbeginn im September als Topfavorit auf den Zweitliga-Aufstieg gehandelt wurde. Den Absteigern des Vorjahres schiebt man traditionell eine Favoritenrolle zu, das taten im Fall der Dresdner diesmal auch 16 von 20 Drittliga-Trainern. Klar, Dynamo hat eine Top-Infrastruktur zu bieten, war trotz Corona-Schock noch vergleichsweise „flüssig“ und konnte auch schnell einen Kader mit hochtalentierten Jungs und einigen erfahrenen Haudegen zusammenstellen. Die Frage war nur: Passen die Youngster und die Oldies auch von den Charakteren gut zusammen, stimmt die Teamchemie? Anzeige

"Stolz und froh"

Am Saisonende bleibt festzuhalten, dass die Truppe nicht nur wegen der individuellen Qualität ihrer Spieler das Saisonziel Wiederaufstieg erreichte, sondern auch, weil sie rasch als Einheit zusammenwuchs und mentale Stärke zeigte, wenn es eng wurde. Immer wieder steckte sie Ausfälle durch Verletzungen, Corona und Sperren weg, kämpfte sich gemeinsam zurück.

Selbst als nach dem 0:3 gegen Halle alle kurzzeitig arg deprimiert und ratlos waren, warum es unter Trainer Markus Kauczinski nicht mehr lief, da begriff die Mannschaft den vom Verein beschlossenen Trainerwechsel als Chance und ließ sich rasch auf das Konzept von Kauczinski-Nachfolger Alexander Schmidt ein. Der holte mit ihr prompt 16 von 18 möglichen Punkten und 10:0 Tore in den letzten sechs Spielen, nach der Qualifikation fürs Bundesliga-Unterhaus auch noch den Drittliga-Meistertitel. „Ich bin stolz und froh, dass ich solch eine geile Truppe trainieren darf“, bekannte Schmidt, als er mit dem 4:0 über seinen Ex-Verein Türkgücü München das Hauptsaisonziel erreicht hatte.

Dem 52-Jahre alten Augsburger schenkten die Spieler bereitwillig Gehör, sie setzten sein hohes Pressing forsch um und murrten nicht, als Schmidt auch einige personelle Veränderungen in den Startaufstellungen vornahm. Dass Panagiotis Vlachodimos und Agyemang Diawusie noch aktiv an der Verwirklichung des Aufstiegstraumes mitwirken konnten, das lag nicht nur an Schmidt und ihnen selbst, sondern auch an der Mannschaft, die Vlachodimos und Diawusie nie als Außenseiter betrachtet hatte. Der monatelang von Kauczinski kaum berücksichtigte Vlachodimos wusste das sehr wohl zu schätzen, als er vor dem entscheidenden Türkgücü-Spiel öffentlich versicherte: „Die Jungs haben mir nie das Gefühl gegeben, nicht dazuzugehören.“

Gemeinsamer Urlaub

Routinier Chris Löwe, letztes Jahr am Saisonende noch völlig frustriert und am Überlegen, ob er seine Karriere beenden soll, ist froh, dass er es damals nicht getan hat. Der Vogtländer mit Erfahrung in Bundesliga und Premier League ist glücklich, noch Teil des Teams zu sein: „Ich glaube, dass wir einen unglaublichen Charakter in dieser Mannschaft haben.“ Die Truppe habe das beim 1:0 in Wiesbaden noch einmal bewiesen, als sie den Aufstieg schon sicher hatte, aber noch einmal alles investierte, um den Fans auch den Meisterpokal mitzubringen: „Das ist schon außergewöhnlich“, so der 32-Jährige.

Panagiotis Vlachodimos (l.) und Kapitän Sebastian Mai (r.) duschen Trainer Alexander Schmidt bei der spontanen Aufstiegsfeier mit Bier ab. © Jochen Leimert

Heinz Mörschel konnte sein Glück in Wiesbaden kaum fassen. Er war im Januar vom Chaosclub Uerdingen nachverpflichtet worden, weil sich Dynamo-Regisseur Patrick Weihrauch am Sprunggelenk verletzt hatte. Dass er im vergangenen Sommer beim Verein nur zweite Wahl gewesen war, Weihrauch damals den Vorzug bekommen hatte, das ließ Mörschel offenbar keiner spüren. Der 23-Jährige erklärte: „Als ich im Winter hergekommen bin, bin ich direkt auf eine geile Truppe gestoßen.“ Dynamo sei für ihn „wie eine Familie“ geworden, so der Offensivspieler, der für die SGD noch sieben Tore schoss und noch bis 2022 Vertrag hat.