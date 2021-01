Einer für alle: Til-Bjosse Hack trainiert beim HSC Ehmen gleich sechs Teams per Video

Danach reifte die Idee, noch weiterzugehen. „Wie schaffen wir es, alle aktiv zu halten, das Gemeinschaftsgefühl zu wahren und vielleicht auch die Eltern ein wenig zu entlasten?“, so Hack. „Zumal es gerade für die Jüngeren nicht einfach ist, sich über einen so langen Zeitraum immer wieder selbst zu motivieren.“

Er selbst ist im Freiwilligen Sozialen Jahr, also verfügbar. Und so trainiert er montags bis freitags täglich ein bis zwei Teams je eine Stunde lang. „Und das macht mir auch Spaß“, sagt er, „so habe ich auch noch ein wenig Handball, schließlich war ja der Plan vor der Pandemie, dass ich im FSJ als Trainer arbeite.“ Mit den sechs Stunden in der Woche ist er nicht ausgelastet. Momentan streicht er noch das Vereinsheim. Die tägliche Übungsstunde – auch für ihn ein Highlight. Genau wie für die meisten der Aktiven. „Rund die Hälfte ist immer dabei“, berichtet der Coach. Eines ist nicht anders als in der Halle: „Übungen mit Ball werden bevorzugt.“ Da gebe es auch einige. Aber stets vorher die Warnung: „Vasen und Zerbrechliches aus dem Weg.“