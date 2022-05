"Einfach beschissen": Frust und Enttäuschung beim HSV nach erneut verpasster Bundesliga-Rückkehr

Ein viertes Mal war der Hamburger SV nah dran an der Bundesliga-Rückkehr. Nach drei vierten Plätzen in der 2. Bundesliga als Relegationsteilnehmer in dieser Saison sogar näher, als zuvor. Am Ende reichte es für die Hanseaten trotz eines 1:0-Erfolgs im Hinspiel gegen Hertha BSC nicht. Tore der Berliner Dedryck Boyata (4.) und Marvin Plattenhardt (63.) besiegelten die 0:2-Pleite und ein weiteres Jahr der Hanseaten in der Zweitklassigkeit. "Wenn du so ein Ding verliert, dann tut es weh, das haben wir uns sicherlich ganz anders vorgestellt", erklärte ein konsternierter HSV-Kapitän Sebastian Schonlau am Sky-Mikrofon und schob deftig hinterher: "Am Ende ist es einfach beschissen."

