„Einfach mal ein Traditionsverein“: Hannes Wolf erklärt Weggang von RB Leipzig

„Schwieriges Jahr“ in Leipzig

A post shared by Hannes Wolf (@hanneswolf13) on Jul 21, 2020 at 6:18am PDT

View this post on Instagram

Wolf hofft auf positivere Zeiten

Mit dem gebürtigen Leipziger Rose hat Wolf nach eigenen Angaben in letzter Zeit häufiger telefoniert. Er ist überzeugt, dass er super in sein System reinpassen wird, das sich am RB-Fußball mit hohem Gegenpressing und dynamischem, geradlinigem Offensivfußball orientiert.

Vor dem Trainingsauftakt der Gladbacher will Wolf nun in die Heimat Graz zurückreisen und seinen Umzug vorbereiten. Bei den Fohlen wird er wieder die Nummer 11 übernehmen, die er schon als Nachwuchskicker bei Red Bull Salzburg trug. Wolf hofft nicht nur deshalb, dass nun wieder „positivere Zeiten kommen“. Bei Rasenballsport blieb er in fünf Kurzeinsätzen ohne Torbeteiligung, während der Offensivspieler in Salzburg in 89 Partien 23 Treffer und 21 Vorlagen verbuchte.