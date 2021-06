"Einfach unfassbar genial": Die Stimmen zum Havelser Aufstieg in die 3. Liga

Für die Spieler und das gesamte Team des TSV Havelse ist mit dem Aufstieg in die 3. Liga ein Traum in Erfüllung gegangen. Im Rückspiel gegen den 1. FC Schweinfurt hat das Team von Trainer Jan Zimmermann zwar nicht die beste Leistung gezeigt, am Ende aber trotzdem mit 1:0 die Oberhand behalten.

"Jetzt wird nur noch gefeiert"

Für die Havelser dürfte es eine lange Party-Nacht werden. "Jetzt wird nur noch gefeiert“, freute sich Havelse-Kapitän Tobias Fölster. Auch Verteidiger Niklas Teichgräber war der Stolz anzumerken: "Die 3.Liga ist einfach unfassbar genial, unglaublich, gegen welche Mannschaften wir das spielen werden. Ich habe schon dreimal aufgehört zu glauben, dass ich eines Tages Profifußball spielen werden." Hier gibt es alle Stimmen zum Spiel.