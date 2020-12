"Werde einige Zeit nicht zum Kader gehören": Stürmer Goncalo Paciencia fehlt Schalke 04 lange

In Goncalo Paciencia hat der FC Schalke 04 große Hoffnungen gesetzt - doch nun der Schock. Der Stürmer wurde bereits am Montag nach einer Knieverletzung operiert, wie er selbst am Montagabend via Instagram bekanntgab. Dort erklärte er auch, dass er "einige Zeit" nicht zum Kader gehören wird. Wie lange das sein wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Der Stürmer ist bis zum Saisonende von Eintracht Frankfurt ausgeliehen.

