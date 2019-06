Einigkeit bei Chemie Leipzigs Helden: Erfahrung der Abstiegssaison 2017/18 wird helfen

Leipzig. Die ersten Aufstiegsfeierlichkeiten sind vorüber, das letzte Saisonspiel bei Wismut Gera (Sonntag, 14 Uhr) muss noch gespielt werden und der Mallorca-Ausflug steht auch noch an. Doch parallel ist schon jetzt für die BSG Chemie Leipzig die nächste Spielzeit ein Thema. Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Was muss personell noch geschehen? Was muss diesmal anders laufen als 2017? Da ist Chemie auch in die Regionalliga aufgestiegen, prompt aber wieder abgestiegen. So etwas will garantiert niemand noch einmal erleben.