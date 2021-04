Einigung beim Sachsenpokal: Alle Zeichen stehen auf Grün

Am Samstag wird das SFV-Präsidium dem Vorschlag zustimmen, die Auslosung soll am Montag erfolgen. Auch ein Leipziger Derby zwischen Lok und Chemie wäre dann möglich – wie alle Spiele freilich ohne Zuschauer. Als Viertelfinaltermin ist der 1./2. Mai vorgesehen. Ein Klub erhält ein Freilos fürs Halbfinale.

Abbruch der Sachenliga und Landesklasse?

Die Meisterschaft in Sachsenliga und Landesklasse hingegen wird aller Voraussicht nach komplett abgebrochen, da selbst die Hinrunde bis 30. Juni nicht mehr abgeschlossen werden kann. Darüber sollen SFV-Präsidium und -Vorstand am Samstag abschließend befinden. Es gibt vom Verband den Vorschlag, die Wertung der bisherigen Spiele zu annullieren, Auf- und Absteiger zwischen Sachsenliga und Landesklasse soll es nicht geben. Über die Pokal-Regelung sowie den geplanten Saisonabbruch informierte Winkler am Dienstag die Vereine in einer Videoschalte. 56 Klubs hatten sich dafür angemeldet.