Bericht über Einigung mit dem HSV: Vorstellung von Trainer Tim Walter offenbar am Dienstag

Der Hamburger SV biegt auf der Suche nach einem Nachfolger für Klub-Legende Horst Hrubesch offenbar auf die Zielgerade ein. Nachdem bereits über fortgeschrittene Gespräche zwischen den Hanseaten und Tim Walter spekuliert worden war , soll laut Bild die Vorstellung des neuen Coaches nun unmittelbar bevorstehen. Demnach soll der Deal zwischen dem Nordklub und dem Übungsleiter bereits am Dienstag offiziell gemacht werden. Walter erhält an der Elbe dem Bericht zufolge einen Zwei-Jahres-Vertrag.

In Deutschland ist Walter keineswegs ein unbeschriebenes Blatt. Seine Trainer-Karriere startete er in der Jugend des Karlsruher SC, wechselte 2015 zur U17 und anschließend zur Zweitvertretung des FC Bayern, ehe er 2018 zu seinem ersten Engagement als Cheftrainer im Profibereich bei Holstein Kiel kam. Nach nur einer Saison bei den "Störchen" ging es für ihn weiter zum VfB Stuttgart. Nachdem er zur Winterpause in der 2. Bundesliga mit dem VfB auf Platz drei stand, musste Walter im Dezember 2019 aber seinen Hut nehmen. Seither ist der 45-Jährige ohne Verein.