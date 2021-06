Einigung mit Hertha BSC: Kevin-Prince Boateng steigt vorzeitig als ARD-Experte aus

Kevin-Prince Boateng steht Hertha BSC nun doch bereits zum Trainingsstart am Mittwoch zur Verfügung. Das teilte der Verein der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage am Sonntag mit. Boateng ist derzeit als EM-Experte der ARD engagiert und sollte eigentlich bis zum Ende des Turniers am 11. Juli für die Fernsehanstalt tätig sein.

