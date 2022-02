Einlass-Probleme bleiben aus: RB Leipzigs Fans sitzen pünktlich auf ihren Europa-League-Plätzen

Leipzig. Anders als noch vor gut drei Monaten blieb das große Chaos beim Einlass vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und Real Sociedad San Sebastian (2:2) am Donnerstagabend aus. Noch im November sorgten die Kontrollen der 2G-Nachweise für lange Schlangen vor der Red Bull Arena und Frust unter den Fans. Zum Anpfiff waren noch viele Plätze im Stadion leer. Zahlreiche Anhänger verpassten gar die ersten 30 Minuten der Champions-League-Partie gegen Paris St. Germain. Anzeige

Doch die Verantwortlichen am Cottaweg haben offensichtlich aus der misslichen Situation gelernt und waren somit gut auf das erste internationale Heimspiel vor Zuschauern in diesem Jahr vorbereitet. Auch Sturm „Ylenia“, der noch tagsüber in Sachsen wütete, stellte keine besondere Herausforderung dar und entpuppte sich in den Abendstunden als kräftigere Böe. Lediglich die geplanten Pavillons zur Kontrolle der 2G-plus-Nachweise wurden vorsorglich durch VW-Busse ersetzt, die eventuellem Starkwind besser Widerstand hätten leisten können.

Die 2G-Nachweise wurden an Kleinbussen an der Festwiese und am Service-Center kontrolliert. © Christian Modla

So erweckten die Szenen vor dem Stadion fast schon wieder den Anschein von Normalität. Die Festwiese war zwar in unmittelbarer Nähe zu den Einlasskontrollen bereits um 19 Uhr gut gefüllt. Viele Bullen-Getreue gaben jedoch zu Protokoll, nicht extra früher als sonst angereist zu sein, um langen Wartezeiten zu entgehen. So auch Robert Hums, der pünktlich zur Öffnung der Einlässe über die Festwiese schlenderte. „Ich freue mich einfach, dass es jetzt wieder irgendwie möglich ist, ins Stadion zu gehen“, sagte der RB-Anhänger.