"Einmal Leipzig, immer Leipzig“: RB-Anhänger bringen sich in London mit Fanmarsch in Stimmung

London. Bruce Grove Railstation im Multikulti-Viertel Tottenham. Viele Klinkerbauten, in fast jedem Häuschen ein Café, Fastfood-Restaurant oder Ladengeschäft. Jede Menge Gewusel auf Straßen und Bürgersteigen. Fast 200 Sprachen werden in dem Nordlondoner Stadtteil gesprochen – doch am Mittwochnachmittag dominierte hier kurzzeitig nur eine: Deutsch mit sächsischem Einschlag. Rund 1500 Anhänger von RB Leipzig verabredeten sich dreieinhalb Stunden vorm Anpfiff des Achtelfinalhinspiels der Champions League zum Fanmarsch, sangen lautstark gegen das britische Schmuddelwetter an. Sieben Grad, Nieselregen. „So ein Fanmarsch ist immer etwas Besonderes“, sagt Thomas Herfurth, der Vorsitzende des RB-Fanverbandes. „Es fetzt immer, mit allen zusammen zum Stadion zu ziehen und alle möglichen Leute zu treffen.“

Rot-weiße Menschentraube setzt sich in Bewegung

18.30 deutscher Zeit setzte sich die rot-weiße Menschentraube, darunter viele Familien, von der Polizei abgeschirmt, zum schmucken und erst 2019 eröffneten Tottenham Hotspur Stadium in Bewegung. Nicht weit weg entschlüpfte übrigens Superstar Adele, der wohl berühmteste Spurs-Fan der Welt, dem mütterlichen Leib.

DURCHKLICKEN: Eindrücke vom Fanmarsch in London Gemeinsam zum Stadion: Wie schon häufig bei Auswärtsspielen in der Champions League zogen die Fans von RB Leipzig auch in London gemeinsam zum Stadion. © Thomas Fritz

Das Wohnzimmer des zweifachen englischen Meisters thront rund 1,3 Kilometer von der S-Bahnstation entfernt wie ein Raumschiff in der Gegend – mit der South Stand, der größten Tribüne im Vereinigten Königreich, einer eigenen Brauerei, einem Stadionhotel, der längsten Bar des Landes und einem eigenen Hundeklo. Kostenpunkt: rund eine Milliarde Pfund (1,2 Milliarden Euro). Trotzdem trauern manche Spurs-Anhänger der alten, engen, etwas gemütlicheren White Hart Lane hinterher.

Hauptsache ein Tor erzielen

Das interessiert beim Fanmarsch nur am Rande. Mit Kaltgetränken und RB-Liedgut („Vorwärts, Rasenball“, „Einmal Leipzig, immer Leipzig“) bringen sich die Schlachtenbummler in Stimmung für das erste K.o-Spiel der Vereinsgeschichte. Mittendrin Thomas Herfurth. Der marscherfahrene 50-Jährige erinnert sich gerne an den ersten Ausflug auf die Insel im Jahr 2018, Europa-League-Gastspiel in Schottland. „Glasgow war sehr nass am Ende und wir waren schon breit“, blickt er amüsiert auf den kollektiven Spaziergang zurück.