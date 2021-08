Einmal um die ganze Welt: Der Dresdner Karl Bebendorf ist von der Olympiade zurück

Dresden. Während die Olympischen Spiele am Wochenende auf die Zielgerade einbiegen, sind viele Athleten schon wieder daheim. Am Freitag hatte der Dresdner SC seine drei Olympia-Teilnehmer, die beiden Wasserspringer Tina Punzel und Martin Wolfram mit Trainer Boris Rozenberg und den Leichtathleten Karl Bebendorf mit Coach Dietmar Jarosch zum „Willkommens-Frühstück“ eingeladen. In lockerer Atmosphäre plauderten die Athleten über ihre Erlebnisse in Tokio.

Karl Bebendorf kämpfte „ums Überleben“

Während Bronzemedaillengewinnerin Tina Punzel und der Olympia-Siebente Martin Wolfram erst in dieser Woche zurückkehrten und mit ihren Ergebnissen rundum zufrieden sein konnten, hatte Hindernisläufer Karl Bebendorf schon etwas mehr Zeit, sein etwas ernüchterndes Olympia-Debüt zu verdauen: „Über das Ergebnis muss ich nicht sprechen“, gab der 23-Jährige, der im Vorlauf über 3000 m Hindernis als Elfter ausschied und am Ende Platz 33 belegte, ehrlich zu.

Edelmetall in Dresden gelandet: Bronze-Gewinnerin Tina Punzel zurück in der Heimat

Martin Wolfram hat NBA-Stars getroffen

Aber Bebendorf ist nicht der Typ, der den Kopf in den Sand steckt. „Den immensen Frust“ will er in Motivation für die Zukunft umwandeln. Ich bin zum Glück noch in einem Alter, wo ich optimistisch nach vorn blicken kann“, gibt er sich schon wieder kämpferisch und verrät: „Ich befinde mich jetzt bereits an Tag fünf der Vorbereitung auf die Europameisterschaft nächstes Jahr.“ Dietmar Jarosch war vom Abschneiden seines Schützlings eher weniger überrascht: „Natürlich befriedigt mich Platz 33 nicht, doch ehrlich gesagt, habe ich nicht mehr erwartet. Die Leistungen im Laufbereich sind regelrecht explodiert.“ Aber der Coach, der kommendes Jahr 70 wird, will nun mit Bebendorf das „Unternehmen EM“ mit voller Power angehen.