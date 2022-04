"Einmalige Chance": Ex-DFB-Präsident Keller nimmt Nachfolger Neuendorf in die Pflicht

Ein Vorteil für Neuendorf: " Die Protagonisten, die früher alles blockiert und die Professionalisierung verhindert haben, sind nicht mehr da. Es ist eine richtig große Chance und dabei wünsche ich ihm alles Gute. Aber feststeht – es muss angegangen werden. Dazu gehört auch, bestimmte Dinge aufzuarbeiten und zu überdenken, aber diese Chance hat er", so Keller. Der 65-Jährige hatte seinen Dienst im Mai des Vorjahres nach nur 20-monatiger Amtszeit mit sofortiger Wirkung quittiert. Auslöser für seinen Rückzug war eine verbale Entgleisung gegenüber DFB-Vizepräsident Rainer Koch, den er auf einer Präsidiumssitzung mit dem früheren Nazi-Richter Roland Freisler verglichen hatte .

Ansätze dafür, was sich nun konkret beim DFB ändern müsse, liefert Keller direkt mit. "Der Verband muss schneller werden, muss den Fußball mehr leben. Gerade, was die Ausbildungsmöglichkeiten angeht. Den sportlichen Bereich müssen die übernehmen, die den Sport kennen", so Keller. Der ehemalige Kopf des Verbands plädiert zudem für eine passende Verteilung der Kräfteverhältnisse: "Die gegenseitige Kontrolle muss da sein und eine Machtteilung muss stattfinden." Eine Aufgabe, die Neuendorf aus Keller-Sicht bewältigen kann. "Ich bin ein stets optimistisch denkender Mensch. Bernd Neuendorf hat die Chance, dies zu verbessern und ich hoffe, dass er es angeht", zeigt sich Keller zuversichtlich.