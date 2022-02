„Einmalige Chance“: So will Hannover 96 im Pokal Leipzig ärgern

Das Binnenklima hat sich deutlich verändert bei 96. Wäre Christoph Dabrowski ein Wetterfrosch, würde er auf der Leiter ein gutes Stück klettern – so wie der Trainer in den letzten Wochen in der Tabelle. Nach dem 2:0-Sieg gegen Kiel am Freitagabend hat der 43-Jährige „in der Kabine eine optimistische und euphorische Atmosphäre“ bemerkt. „Das wird Kraft geben“, auch „für das Highlight gegen RB Leipzig“, hofft der Coach.

Anzeige