"Einmalige Chance!" Vor 42 Jahren holte der MTV Gifhorn schon einmal den NFV-Pokal

Lang, lang ist's her: Im Jahre 1978 konnte Gifhorn zum bisher einzigen Mal den NFV-Pokal gewinnen. Mit 5:1 fertigte der Landesligist (damals die vierthöchste Spielklasse) das klassentiefere Rot-Weiß Damme ab. Jetzt könnte sich Geschichte wiederholen: Am Samstag um 17.45 Uhr im Rahmen des Tages der Amateure (die ARD überträgt alle Landespokal-Finals live in einer großen Konferenz) trifft Oberligist MTV Gifhorn im Eilenriedstadion in Hannover auf Liga-Konkurrent MTV Eintracht Celle.

Heinz Gerono, der vor 42 Jahren in der Startaufstellung der Gifhorner stand, erinnert sich zurück an das Spiel vor 1200 Zuschauern in Damme, das heute in der Kreisliga Vechta kickt: „Wir hatten den Aufstieg in die Oberliga Nord nur um einen Punkt verpasst und waren mit viel Selbstvertrauen in das Pokalfinale gegangen. Wir hatten eine super Saison gespielt, der Pokalsieg war das Sahnehäubchen.“

Klaus Gahr hatte den MTV gegen Damme nach 18 Minuten mit einem unhaltbaren Schuss in den Winkel in Führung geschossen. „Wir hatten damals einfach eine super Mannschaft und bei dem Spiel herrschte eine tolle Atmosphäre“, sagt Gahr. Die Gastgeber konnten kurz nach dem Seitenwechsel (47.) ausgleichen, in der 58. Minute traf Gerd Weinberg zur erneuten Führung für die Gifhorner. Gahr (64.) sowie der eingewechselte Uwe Pennewitz mit zwei Treffern (78./80.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Gerono: „Es war eine eindeutige Angelegenheit."

Der heute 65-jährige Gahr, der auf einen 2:1-Sieg des MTV am Samstag gegen Celle hofft, bedauert die Abgänge von Jovan Hoffart (HSC Hannover), Luis Prior Bautista (Arminia Hannover) und Elvir Zverotic (Lupo/Martini Wolfsburg). „Dadurch haben sie einiges an Offensivstärke verloren." Aber: „In der Abwehr scheinen sie dagegen gut zu stehen, das hat das letzte Spiel gezeigt.“

Gahr bezeichnet das Pokalfinale und die Möglichkeit auf das Duell mit Bundesligist FC Augsburg als „einmalige Chance. Das wird so schnell nicht noch einmal passieren. Die Jungs müssen vom ersten Moment an voll konzentriert sein, aber das wissen sie selbst auch." Das Aufeinandertreffen mit dem FCA wäre die dritte Teilnahme am DFB-Pokal in der Gifhorner Vereinsgeschichte. 1978 war der MTV als Niedersachsenpokal-Sieger dabei (0:3 in der ersten Runden gegen Zweitliga-Absteiger FK Pirmasens), 1979 als Oberliga-Aufsteiger (der NFV-Pokal wurde in der Saison nicht ausgespielt) gegen das gerade in die Bundesliga aufgestiegene Team von Bayer Leverkusen, Gahr erzielte beim Erstrunden-1:4 den Gifhorner Treffer.

Seit zwei Jahren wird der Niedersachsenpokal nicht mehr in der klassischen Form ausgespielt, sondern in zwei sogenannten Wettbewerbsbäumen. In einem spielen Dritt- und Viertligisten, in dem anderen Oberligisten und Bezirkspokalsieger. Beide Cup-Gewinner qualifizieren sich für den DFB-Pokal.