Nach Einreiseverbot für Liverpool: Gladbach prüft für ManCity-Spiel offenbar Spielort in Dänemark

Der FC Liverpool darf für das Champions-League-Spiel gegen RB Leipzig am 16. Februar aufgrund der geltenden Corona-Bestimmungen in Großbritannien nicht nach Deutschland kommen. Nach exklusiven SPORTBUZZER-Informationen läuft deshalb aktuell alles auf einen Anpfiff im Ferenc-Puskás-Stadion in Budapest hinaus. Auch Borussia Mönchengladbach spielt acht Tage später im Achtelfinale mit Manchester City gegen eine englische Mannschaft - im heimischen Borussia Park. Nach aktuellem Stand ist das Einreiseverbot aus Großbritannien zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gültig - Auslaufdatum ist der 17. Februar. Dennoch prüft der Bundesligist offenbar bereits eine Ausweichmöglichkeit. Anzeige

Wie die dänische Zeitung BT berichtet, peilen die Gladbacher für den Fall eines verlängerten Einreiseverbots aus Großbritannien eine Austragung in Dänemark in der Heimspielstätte des FC Midtjylland an. Der dänische Erstligist habe die Kontaktaufnahme der Borussia bereits bestätigt. Eine Absegnung der Regierung stehe allerdings noch aus, sagte Sören Juul Baunsgaard, Verantwortlicher für Kultur und Freizeit der Stadt Herning, erklärte aber zugleich: "Ich kann bestätigen, dass wir eine Anfrage erhalten haben und dass wir zum Dialog bereit sind, sollte es relevant werden". Gladbach hingegen wollte der Rheinischen Post nicht bestätigen, dass es eine Anfrage in Dänemark gab, man plane aber alle Eventualitäten ein.