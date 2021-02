Nach Einreiseverbot für FC Liverpool: Jürgen Klopp sauer - Ausnahme wäre "angemessen"

Liverpools Trainer Jürgen Klopp hat mit einem gewissen Unverständnis auf das Einreiseverbot seiner Mannschaft in Deutschland reagiert. "Ich denke, es wäre absolut angemessen, eine Ausnahme zu machen", sagte Klopp am Freitag, angesprochen auf das Champions-League-Auswärtsspiel des englischen Meisters bei RB Leipzig am 16. Februar. Er verwies unter anderem auf die Maßnahmen, die Liverpool ergreife, um das Team vor dem Coronavirus zu schützen. "Wir sind wirklich in einer Blase, und wir könnten gegen Leipzig spielen, ohne das Virus zu verbreiten", sagte der 53-Jährige.

