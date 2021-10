Leipzig/Frankfurt. Als Till Müller seinen letzten Tag als Pressesprecher des HSV hatte, wurde er mit einem „Danke, Till!“-Gruß via Videoleinwand verabschiedet. HSV-Jahre sind Hundejahre, der Niedergang des Dinos zehrt an Nerven, raubt Nachtschlaf. Es gibt noch keine Langzeitstudien, aber erste Hinweise. Einige frühere HSVer klagen über dünnes Haar, auch Zerstreutheit wird genannt. Als RB-Sprecher Till Müller, 36, das mediale Vorspiel der Partie in Frankfurt (Sonnabend, 18.30 Uhr) eröffnete, sagte er: „Bei mir ist unser Cheftrainer Markus Krösche.“ Krösche (41) war Sportdirektor bei RB, ist in dieser Funktion seit Sommer für die Weltmacht mit drei Buchstaben (SGE) aktiv. Jesse Marsch (47) schwärmte von Krösches gutem Aussehen, nahm das Ganze als Kompliment. Darauf einen Äppelwoi. Marsch ist Müllers 16. Trainer.

Anzeige