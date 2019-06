Einsatz von Tah und Richter offen: Kuntz sieht Momentum vor EM-Halbfinale bei Rumänien

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz will erst kurz vor dem EM-Halbfinale gegen Rumänien über den Einsatz der angeschlagenen Jonathan Tah und Marco Richter entscheiden. „Wir warten jetzt das Abschlusstraining ab und schauen, wie er die Belastung verkraftet“, sagte Kuntz mit Blick auf Kapitän Tah, der wie Richter in den drei Partien zuvor Stammspieler war. „Ich traue schon unseren Ärzten alles zu.“ Tah hat vor dem Duell am Donnerstag (18 Uhr/ZDF) Oberschenkelprobleme, Richter eine leichtere Blessur an der Wade.