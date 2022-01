Willkommene Einschränkungen: Wie China vor Olympia immer strengere Regeln vorgibt

Vor einem halben Jahr machte sich unter Reportern großer Unmut breit. Musste man sich diese Olympischen Spiele in Tokio wirklich antun? Über die ersten 14 Tage durfte man sich zum Infektionsschutz nur in einem Korridor zwischen Hotel, Wettkampfstätten und Pressezentrum bewegen. Das gewohnte Arbeiten bei Olympia, wo man auch über die Gesellschaft außerhalb der Spielstätten berichtet, wurde unmöglich. Viele Journalisten blieben deswegen daheim. Anzeige

Tatsächlich wurden die verschobenen Sommerspiele von Tokio zur wohl deprimierendsten Olympiaausgabe, die es bis dato gegeben hatte: Nicht nur konnten die angereisten Medienschaffenden keine Stimmung außerhalb der Blase einfangen. Selbst wenn sie es gedurft hätten, wären sie kaum fündig geworden. Japan befand sich pandemiebedingt im Ausnahmezustand, fast alle Stadien blieben zuschauerleer, Public Viewing war abgesagt, die Bars mussten abends schließen. Olympia war nur noch ein TV-Event. Von der globalen Party, als die sich die Riesenveranstaltung gerne ausgibt, war in der Gastgeberstadt nichts zu spüren.

Die Regularien sind offensichtlich politisch motiviert

Und nun würden sich viele wünschen, die nächsten Spiele wären bloß ein bisschen wie Tokio. Am 4. Februar beginnt Olympia in Chinas Hauptstadt Peking. Was die Strenge der Regeln angeht, stellen die Spiele jene von Japan locker in den Schatten. Während des Aufenthalts dürfen sich alle Beteiligten nur im "closed loop" zwischen zugeteilter Unterbringung, Wettkampfstätte und wenigen weiteren Orten bewegen. Die Zuschauerfrage ist noch ungeklärt. Wer Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte, muss bis zu 21 Tage in Quarantäne.

Besonders hart sind die Vorschriften für Vertreter der Medien. Anders als in Tokio, wo Gäste zumindest zum Ende ihres Aufenthalts auf die Straße konnten, werden Einreisende in Peking zu keinem Zeitpunkt mit der Bevölkerung in Kontakt kommen. Blickt man allein auf Corona, gibt es für die strengen Regeln kaum Rechtfertigung. Die pandemische Lage in China ist wesentlich günstiger als letzten Sommer in Japan. Mehr als 2,8 Milliarden Dosen sind verimpft worden, die 7-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 0,1. Die krassen Einschränkungen bestanden zudem schon lange vor dem Aufkommen der Omikron-Variante.

Die Regularien sind offensichtlich politisch motiviert: Die chinesische Regierung will Olympia nutzen, um in einem positiven Licht hinaus zur Welt zu strahlen. Kritische Fragen oder allzu neugierige Berichterstattung kann das Organisationskomitee nicht gebrauchen. Olympia ist ein Anlass, der bei noch viel mehr Themen als die Pandemie für schlechte PR sorgen könnte.

Menschrechtsorganisation Human Rights Watch fordert Rücktritt von IOC-Chef Bach

Es ist bekannt, wie China generell mit unbequemen Stimmen umgeht. Die Tennisspielerin Peng Shuai verschwand Ende 2021 von der Bildfläche, nachdem sie ein hohes Mitglied von Chinas Kommunistischer Partei der Vergewaltigung beschuldigt hatte. Anfang 2022 musste nun mit Citizen News ein weiteres Medium in Hongkong schließen – in der einst autonomen britischen Ex-Kolonie wurden per Sicherheitsgesetz vor eineinhalb Jahren alle möglichen demokratischen Strukturen abgeschafft. Und dann ist da noch der Umgang mit den im Nordwesten lebenden muslimischen Uiguren, die von der Regierung verfolgt und unterdrückt werden.