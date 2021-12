Abgewiesener Einspruch nach Formel-1-Finale: Mercedes kündigt Berufung an

Das Duell um den Weltmeister-Titel ist auch nach dem Formel-1-Finale in Abu Dhabi nicht vorbei. Nachdem sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen gegen Lewis Hamilton durchgesetzt hatte, legte der Rennstall des Unterlegenen Einspruch ein. Dieser wurde von den Rennkommissaren abgewiesen. Beendet ist das Nachspiel jedoch damit noch nicht. So kündigte Mercedes an, gegen die Entscheidung Berufung einlegen zu wollen. "Wir haben die Absicht bekundet gegen die Entscheidung der Sportkommissare gemäß Artikel 15 des Sportgesetzbuchs und Artikel 10 der Gerichts- und Disziplinarordnung Berufung einzulegen", heißt es in der offiziellen Mitteilung vom Abend.

Anzeige