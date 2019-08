Einspruch oder nicht? Hannover 96 steckt in der Jatta-Klemme

Die 2. Liga ist in eine absurde Situation geraten. Wer gegen den Spitzenreiter verliert, kann sich die Punkte beim DFB per Einspruch zurückholen. Theoretisch. Man stelle sich das Szenario für die Bundesliga vor, bei Dortmund oder den Bayern. Obwohl der Hamburger SV gerade (fast) alle Spiele gewinnt, kann er am Ende alles verlieren. Grund ist das schwebende Verfahren gegen den HSV-Angreifer Bakery Jatta, der durch einen Bericht der „Sport-Bild“ in den Verdacht geriet, seine wahre Identität verschwiegen und gefälscht zu haben.

Der Gambier heiße in Wahrheit Bakery Daffeh. Dafür gibt es Indizien, aber keinen Beweis. Und so hängt die 2. Liga in der Luft. Hannover 96 spielt am Sonntag in Hamburg, beim HSV mit Jatta. Wie es sportlich ausgeht, droht zur Ne­ben­sa­che zu werden.