Einstand nach Maß für "Future Team": Dynamo Dresdens Talente bezwingen SC Freital

Dresden. Dynamo Dresden s Future Team hat am Dienstagabend einen Einstand nach Maß gefeiert. Nach mehrjähriger Spielpause feierte die mit A- und B-Jugend-Talenten sowie Jungprofis der Schwarz-Gelben gespickte Mannschaft einen 6:1-Sieg gegen Landesligist SC Freital . „Das war eine gute Veranstaltung. Das ganze Corona-Jahr haben wir ja wenig mit den Talenten trainieren können. Großes Kompliment an Freital für das faire Spiel“, bilanzierte Heiko Scholz, Co-Trainer der Zweitliga-Profis, der im Sportpark Ostra als verantwortlicher Coach der Dresdner fungierte.

Lucas Ehrlich (6.) und Julius Hoffmann (15.) hatten früh auf 2:0 für Dynamo gestellt. Am Ende des ersten Durchgangs ging es dann Schlag auf Schlag. Erst erhöhte Kapitän Max Kulke per Elfmeter auf 3:0, nachdem er selbst zuvor gefoult worden war (37.). Dann gelang Ex-Dynamo Robin Fluß das Freitaler Ehrentor mit einem 25-Meter-Schuss (41.) und kurz vorm Pausenpfiff gab es nach Foul an Seo erneut Strafstoß. Auch Seo verwandelte (45.). In Durchgang zwei trafen noch die eingewechselten Jonas Oehmichen (47.) und Corvin Kosak (77.) zum Endstand.