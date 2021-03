Einstimmige Entscheidung: Regionalliga Nordost wird abgebrochen, Viktoria Berlin soll aufsteigen

Schluss, aus, vorbei: Die Saison in der Regionalliga Nordost wird nicht mehr fortgesetzt. Das geht aus einer Mitteilung des Nordostdeutschen Fußballverbands (NOFV) am Mittwochabend hervor. "Nach rund zweistündiger Beratung haben die Vereine empfohlen, den Spielbetrieb 2020/2021 weiterhin ruhen zu lassen und den Spielausschuss einstimmig gebeten, einen Antrag an das Präsidium des NOFV zu stellen, in dem die Beendigung der Saison festgelegt wird", heißt es in der Mitteilung.

