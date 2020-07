Derbys vs. unbekannte Gefilde: So reagieren die Klubs auf die Staffeleinteilung im Bezirk

19 Vereine in der Landes- und 79 in der Bezirksliga – eine reguläre Spielzeit war in den durch den Abbruch aufgeblähten Staffeln nicht umzusetzen. Also werden die Staffeln geteilt, ganz nach dem Vorbild der Regional- und Oberliga.

In der Landesliga gab es bei der Aufteilung der 19 Mannschaften auf lediglich zwei Staffeln kaum Überraschungen. Während sich in Gruppe 1 die Vertreter aus dem nördlichen Teil der Region Hannover tummeln, geht es in Parallelstaffel 2 in südlichere Gefilde. Der 1. FC Wunstorf hätte im Grunde in jede Staffel rutschen können, wurde nun aber dem Süden zugeordnet, weshalb in Staffel 1 ein Platz vakant bleibt.

"Auf- und Abstiegsrunde eine spannende Überlegung"

Für Frank Weber, Coach der TSV Burgdorf, ist es von Vorteil, dass er erst im Winter vom MTV Eintracht Celle II in die Region gewechselt ist. „Ich kenne die meisten Mannschaften hier sowieso noch nicht so richtig“, erklärt er. „Deshalb war es mir eigentlich egal, gegen wen wir spielen.“ In der Landesliga 1 sieht er den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ganz vorn. „Und mit denen wollen und können wir uns sowieso nicht messen.“ Neun oder zehn Mannschaften – was wäre ihm lieber gewesen? „Das macht eigentlich keinen großen Unterschied“, sagt Weber.

Holger Gehrmann, mit seinem FC Eldagsen wenig überraschend in Landesliga 2 gelandet, freut sich über den neuen Modus, der seines Erachtens insgesamt mehr Spannung verspricht als der Ligabetrieb mit klassischer Hin- und Rückrunde. „Ich fand das mit der Auf- und Abstiegsrunde von vornherein eine spannende Überlegung“, sagt der Trainer. „So hast du vermutlich bis zum Ende entscheidende Spiele, während sonst für viele Teams ab dem 20. Spieltag die Spannung raus ist.“