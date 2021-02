Eintracht-Aufsichtsrat Holzer sicher: Bobic erfüllt Vertrag in Frankfurt - "Nichts, was uns zweifeln lässt"

Frankfurt-Macher Fredi Bobic wurde in der jüngsten Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel in den Sportvorstand von Hertha BSC in Verbindung gebracht. Philip Holzer, Aufsichtsratsvorsitzender von Eintracht Frankfurt zeigt sich indes überzeugt, dass Bobic seinen Vertrag bei den Hessen erfüllen wird.