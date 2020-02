Eintracht-Boss Fischer kritisiert Schalke-Chef Tönnies: "Hätte erwartet, dass er zurücktritt"

" Ich hätte von einem erfolgreichen Geschäftsmann und intelligenten Manager wie Tönnies erwartet, dass er so smart gewesen wäre, für sich die persönlichen Konsequenzen zu ziehen und zurückzutreten ", sagte Fischer dem Deutschlandfunk in einem Gespräch. Tönnies allerdings sitzt fest im Sattel beim FC Schalke - und sitzt inzwischen auch bei den Spielen wieder im Stadion.

Tönnies äußert sich in einer Rede rassistisch

Die Äußerungen vor Anfang August bezeichnete Tönnies in einem Interview des vereinseigenen TV als „Fehler“: „Es hätte mir nicht passieren dürfen. Es ist voll in die Hose gegangen. Wenn sich jemand verletzt gefühlt hat, bitte ich ihn aufrichtig um Entschuldigung. Ich war von der Wucht der Reaktion total erschlagen.“

Tönnies hatte als Redner beim Tag des Handwerks in Paderborn Steuererhöhungen im Kampf gegen den Klimawandel kritisiert. Stattdessen solle man lieber jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanzieren. „ Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren. “ Die Rede betitelte Fischer jetzt als "unsäglich".

Tönnies fühlte sich nach der ganzen Rassismus-Diskussion falsch eingeschätzt: "Ich bin nicht der, der trennt, sondern eher der, der vereint und sagt, das darf auf Schalke keinen Einzug haben. Wir müssen uns in der Gesellschaft viel mehr gegen Rassismus stellen. Ich sehe uns alle in Europa in der Pflicht, was für Afrika zu tun." Zuvor hatte Schalke-Finanzvorstand Peter Peters Tönnies den Rücken gestärkt. Auf die Frage, ob er fürchte, "dass bei Tönnies etwas hängen bleibt", antwortete er: "Ich werbe intensiv dafür, dass das nicht so ist. Es gibt nicht lebenslang, das gehört zu einem Miteinander dazu."