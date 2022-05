Braunschweig-Aufstieg perfekt: Kaiserslautern muss nach Pleite in Köln als Dritter in die Relegation

Eintracht Braunschweig kehrt nach nur einem Jahr Abstinenz in die 2. Bundesliga zurück. Die Niedersachsen, die am Vortag beim 2:3 gegen den SV Meppen noch einen ersten Aufstiegs-Matchball vergaben, profitierten von der 0:2 (0:2)-Niederlage des 1. FC Kaiserslautern am Sonntag bei Viktoria Köln. Die "Roten Teufel" müssen als Tabellendritter der 3. Liga damit sicher in die Relegation um die Zweitliga-Zugehörigkeit, treffen dort am 20. und 24. Mai auf den Tabellen-16. der zweiten Liga, Dynamo Dresden.

