Nach dem Abstieg ging es für Eintracht Braunschweig auch als Drittligist der Saison 2021/22 schleppend weiter: Auf ein 0:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern folgte eine krachende Niederlage (0:4) gegen Viktoria Berlin. Das Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Hamburger SV am Sonntag (18.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) ist durch die Tradition der beiden Nord-Klubs ein Highlight für Fußball-Romantiker. Zwar ist der HSV klarer Favorit, in der Auftaktrunde der vergangenen DFB-Pokal-Saison zeigten die Braunschweiger jedoch, dass sie den vermeintlich Großen gefährlich werden können und schlugen Hertha BSC mit 5:4

Die Hanseaten sind also gewarnt. Die eigene Zielvorgabe in der Liga ist klar: In der vierten Saison in der 2. Bundesliga will man abermals unbedingt den Aufstieg schaffen. Entsprechend sauer war Uwe Seeler nach der Heimspielpremiere der neuen Saison gegen Dynamo Dresden (1:1)."Nach der Pause haben die Jungs sehr nachgelassen. Wenn man aufsteigen will, muss man solche Spiele gewinnen", monierte die Vereins-Ikone in der Bild. Trainer Tim Walter zeigte sich indes zufrieden. Natürlich hatte auch er nach dem furiosen 3:1 bei Schalke 04 neun Tage zuvor auf drei Punkte gehofft. "Ich finde, dass wir es über das komplette Spiel annähernd gut gemacht haben“, befand der Coach aber nach dem Remis gegen den Aufsteiger aus Dresden, um sich wenig später zu korrigieren: "Die Jungs haben es sehr gut gemacht. Ich bin echt zufrieden mit meiner Mannschaft. Leider nicht mit dem Ergebnis." Gegen die Eintracht gilt nun nur der Sieg.