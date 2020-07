Daniel Meyer übernimmt Eintracht Braunschweig: Neuer Trainer will beim Aufsteiger "eine Ära prägen"

Daniel Meyer wird neuer Coach von Eintracht Braunschweig und soll den Aufsteiger in der 2. Bundesliga etablieren. Der 40-Jährige folgt auf Marco Antwerpen, sein Vertrag gilt bis zum 30. Juni 2022. "Ich möchte diesen Klub weiter stabilisieren", sagte Meyer bei seiner offiziellen Vorstellung am Freitag zu seinen Zielen. "Braunschweig gehört mindestens in die 2. Liga und da sehen wir uns auch. Wir wollen eine rote Linie einziehen und eine Ära prägen." Diese Chance bekam Antwerpen nicht, dessen auslaufender Kontrakt trotz des Aufstiegs aus der 3. Liga nicht verlängert worden war.

Meyer bedankte sich bei seinem Vorgänger, "der die Eintracht in einer schwierigen Zeit im Rahmen von Spielen ohne Zuschauer zielgerichtet zurück in die 2. Bundesliga geführt hat." Braunschweigs neuer Trainer hatte zuletzt von Juli 2018 bis August 2019 den FC Erzgebirge Aue trainiert und die Sachsen in der Saison 2018/19 zum Klassenverbleib in der 2. Bundesliga geführt.