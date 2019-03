Eintracht-Fans planen Protest gegen Montagsspiele - Gästeblock bleibt bei Fortuna-Spiel bis zur Halbzeit leer

Ob das nicht nach hinten losgeht? Die Fans von Eintracht Frankfurt planen beim anstehenden Montagsspiel am 11. März gegen Fortuna Düsseldorf einen weiteren Protest gegen Montagsspiele in der Bundesliga. Die Anhänger des einzig verbliebenen Europa-League-Teilnehmers haben in einem Schreiben angekündigt, das Stadion in Düsseldorf erst in der zweiten Halbzeit zu betreten. Heißt: In der ersten Hälfte bleibt der Gästeblock wohl komplett leer - die Eintracht muss ohne die Unterstützung ihrer Fans auskommen!