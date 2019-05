Mit Kampf und Glück: Eintracht Frankfurt erreicht Unentschieden gegen den FC Chelsea

Im ersten Europapokal-Halbfinale der Eintracht seit 39 Jahren brachte Luka Jovic (23. Minute) die Hessen in Führung, bevor dem Spanier Pedro vor 48 000 Zuschauern in der ausverkauften Frankfurter Arena kurz vor der Halbzeit (45.) der Ausgleich gelang. Im zweiten Durchgang drückte Chelsea auf weitere Tore, doch die Eintracht verteidigte mit Glück und Geschick das Remis. "Es war ein sehr intensives Spiel", sagte der sichtlich erschöpfte Sebastian Rode nach der Partie bei RTL. Der Mittelfeld-Dauerläufer ergänzte: "Nächste Woche ist noch alles drin."

Eintracht Frankfurt darf weiter vom Finale in der Europa League träumen. Das Team von Trainer Adi Hütter verspielte im Halbfinal-Hinspiel gegen den großen Favoriten FC Chelsea am Donnerstagabend zwar seine Führung, hat nach dem 1:1 (1:1) im Duell mit dem früheren Champions-League-Sieger aber noch alle Chancen auf das Endspiel in Baku.

Beim Rückspiel an der Stamford Bridge am kommenden Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) muss Frankfurt damit zwingend treffen, um den Traum vom zweiten internationalen Titel am Leben zu halten und den sensationellen Einzug ins Finale am 29. Mai perfekt zu machen. Schon beim italienischen Traditionsklub Inter Mailand hatte die Eintracht im Achtelfinale nach einem Heim-Remis auswärts das Weiterkommen perfekt gemacht.

"Ganz ehrlich, wir können nur gewinnen", hatte Hütter vor der Partie gesagt. Und entsprechend engagiert ging seine Elf zu Werke. Angefeuert von ihren enthusiastischen Fans, die die Mannschaften mit einer gigantischen Choreografie empfingen, warfen sich die Frankfurter engagiert in die Zweikämpfe.