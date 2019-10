Bittere Testspiel-Pleite: Eintracht Frankfurt verliert beim FC Gießen - Chandler verletzt ausgewechselt

Peinliche Pleite für die Hütter-Elf! Am Donnerstag fuhr Eintracht Frankfurt mit den nicht für die Länderspielpause abgestellten Bundesliga -Profis und einigen Nachwuchs-Spielern für ein Testspiel ins 66 Kilometer entfernte Gießen und kassierte eine unerwartete 1:3-Niederlage. Die Elf von Adi Hütter war unter anderem mit Timothy Chandler, Danny da Costa, Ex-Weltmeister Erik Durm und dem bisherigen Topscorer der Mannschaft Goncalo Paciencia ins Rennen gegangen. Erik Durm war es auch, der in der 74. Minute den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Frankfurter zum 1:2 erzielte.

Zunächst einmal ging es aber auf das Eintracht-Tor: Die Gießener Gastgeber gingen in der 57. Minute durch den eingewechselten Ex-Ingolstädter Nico Rinderknecht in Front. Außenbahnspieler Marco Koch, der zu Saisonbeginn vom FSV Frankfurt gekommen war, erhöhte nur acht Minuten später auf 2:0. Nach Durms Anschlusstreffer traf Samir Benamar in der 78. Minute sogar noch das 3:1 und besiegelte damit den Frankfurter Ausrutscher.