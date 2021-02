Sieben Siege in den vergangenen acht Spielen haben bei Eintracht Frankfurt Träume von der Qualifikation für die Champions League geweckt. Nach dem eher durchwachsenen Saisonstart kamen die Hessen mit bärenstarker Offensive und stabiler Defensive zuletzt immer besser in Schwung und wollen ihre Königsklassen-Ambitionen nun auch am Sonntag gegen den 1. FC Köln unterstreichen. Beim nächsten Gegner heißt das Ziel hingegen eindeutig Klassenerhalt. Durch den Sieg im Rheinderby am vergangenen Samstag bei Borussia Mönchengladbach ist die erfolgreiche Umsetzung dieses Ziels ein weiteres Stückchen näher gerückt. Anzeige

Doch wie können die Kölner auch in Frankfurt etwas Zählbares mitnehmen? Und welche Winkelzüge kann die Eintracht entgegensetzen? Im "Matchplan kompakt" schlüpft der ehemalige Bundesliga-Coach Hannes Wolf in die Rolle von SGE-Trainer Adi Hütter, der frühere österreichische Nationaltrainer Marcel Koller (war von 2003 bis 2004 in Köln tätig) übernimmt den Part von FC-Coach Markus Gisdol. Beide geben Einblicke in die Stärken "ihrer" Teams und erklären im Video, was am Samstag zu erwarten ist.

Matchplan kompakt mit Wolf und Koller: Die Analyse zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln