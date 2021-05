"Jetzt-erst-recht-Mentalität": Hütter nimmt Frankfurt-Profis vor Liga-Endspurt in die Pflicht

Im Kampf um die Champions-League-Plätze hat Eintracht Frankfurt seine glänzende Ausgangsposition in den letzten Wochen verspielt. Am vergangenen Wochenende zog Borussia Dortmund an den Hessen vorbei, die ihrerseits nur 1:1 gegen Mainz 05 spielten und sich zwei Spieltage vor Schluss plötzlich wieder in der Rolle des Jägers wiederfinden. Anzeige

Am Samstag trifft die SGE auf Schalke 04 (15.30 Uhr/Sky) und kann anders als zuletzt diesmal vorlegen, ehe die Konkurrenten Dortmund (in Mainz) und VfL Wolfsburg (gegen Leipzig) am Sonntag nachziehen müssen. Trainer Adi Hütter nimmt seine Spieler vor der Partie gegen den bereits abgestiegenen Tabellenletzten in die Pflicht. "Es geht darum, uns in den letzten beiden Spielen zusammenzureißen. Wir glauben fest daran, sechs Punkte zu holen", sagte der Österreicher, der angesichts seines bevorstehenden Wechsels zu Borussia Mönchengladbach klarstellte: "Es geht nicht um mich, sondern das große Ganze: Eintracht Frankfurt."

Champions League? Hütter will "Feuer entfachen" Für die Hessen wäre der Einzug in die Königsklasse von besonderer Bedeutung, noch nie hatte es die Eintracht in den größten europäischen Vereinswettbewerb geschafft. Hütter selbst hatte wiederholt von einer "historischen Chance" gesprochen. "Vielleicht können wir eine Jetzt-erst-recht-Mentalität an den Tag legen", betonte er nun auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auf Schalke. "Wir möchten allen zeigen, dass die Jungs alles dafür tun, um diesen außergewöhnlichen Platz zu erreichen." Im Quarantäne-Hotel wolle er mit seinem Trainerteam und den Spielern viele Gespräche führen, "um das Feuer zu entfachen".