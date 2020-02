Frankfurt-Trainer Adi Hütter nach Klatsche gegen den BVB: "War ein Klassenunterschied"

Adi Hütter unzufrieden nach Pleite gegen BVB

"Es war ein Klassenunterschied zu sehen. Vielleicht war der Respekt zu groß", urteilte Hütter nach dem 0:4 am Freitag. "Wir hatten zu viel leichte Abspielfehler. Im Endeffekt haben wir heute verdient verloren. Die Mannschaft hat uns den Zahn gezogen. Wir haben überhaupt nicht das gespielt, was wir können und wollten. Dortmund hat uns klar im Griff gehabt. Am meisten stört mich, dass die Mannschaft nicht das umgesetzt hat, was geplant war", klagte der Eintracht-Coach.