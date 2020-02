Berichte: Frankfurt-Trainer Adi Hütter hat eine Ausstiegsklausel - und soll beim BVB ein Kandidat sein

Trainer Adi Hütter von Eintracht Frankfurt hat nach einem Bericht der Bild eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, der bis 2021 läuft. Zu den genauen Modalitäten des Passus machte das Blatt zwar keine Angaben. Dafür berichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), dass Hütter ein Thema bei Borussia Dortmund werden könnte, falls die BVB-Verantwortlichen sich von Cheftrainer Lucien Favre trennen. Demnach hätten die Bosse der Schwarz-Gelben sich bereits mit möglichen Alternativen zu Favre beschäftigt und hätten dabei unter anderem an Hütter gedacht. Pikant: Am Freitag (20.30 Uhr, DAZN) treffen der BVB und die Hessen - und damit auch Hütter Favre - in der Bundesliga direkt aufeinander.