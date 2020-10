Bundesliga-Rückkehr fix: Eintracht Frankfurt leiht Amin Younes vom SSC Neapel aus

Turbulente Transfer-Tage bei Eintracht Frankfurt: Der hessische Bundesligist hat nach Mittelfeldspieler Ajdin Hrustic (FC Groningen) und Torwart Markus Schubert (FC Schalke 04, im Tausch mit Frederik Rönnow) nun Amin Younes verpflichtet. Das gab der Klub am Samstagnachmittag vor dem Heimspiel gegen Hoffenheim bekannt. Zuvor hatte die Bild über den Wechsel des fünfmaligen Nationalspielers (zwei Tore) an den Main berichtet. Der 27-Jährige kommt für zwei Jahre per Leihe vom SSC Neapel zur Eintracht. Die Vereinbarung mit dem Serie-A-Klub enthält eine Kaufoption in unbekannter Höhe.

"Mit Amin Younes bekommen wir einen dribbelstarken, technisch versierten Spieler, der zudem bereits eine Menge internationaler Erfahrung mitbringt. Mit seiner Offensivstärke und Schnelligkeit kann er unser Spiel unberechenbarer machen", wird Frankfurt-Sportvorstand Fredi Bobic in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Hier in Frankfurt hat Amin die besten Möglichkeiten, zu alter Stärke zurückzufinden und uns weiterzuhelfen. Davon sind wir überzeugt. Dass Amin in dieser Phase zu uns kommt und auch finanziell sehr große Zugeständnisse macht, um für die Eintracht zu spielen, zeigt seinen Charakter und schon jetzt seine Identifikation mit der Eintracht." Frankfurt-Trainer Adi Hütter ergänzte bei Sky: "Er ist ein Spieler, der uns gut tun wird."

Younes kam in der Vorsaison bei Napoli - auch wegen kleiner Verletzungen - nur zu elf Plfichtspielen (ein Tor). In den Planungen der Italiener spielte der gebürtige Düsseldorfer keine Rolle mehr. Für ihn bedeutet der Transfer die Rückkehr in die Bundesliga nach sechs Jahren. Von 2012 bis 2015 stand Younes bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag, in der Saison 2014/15 war er aber bereits an den damaligen Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen. Im Sommer 2015 wechselte er zu Ajax Amsterdam, drei Jahre später zog er zu Neapel weiter.