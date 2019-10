Eintracht Frankfurt: André Silva und Bas Dost droht offenbar Ausfall gegen Standard Lüttich

Eintracht Frankfurt will die nächste Europa-League-Party mit einem Sieg krönen. Im Duell mit Standard Lüttich zählen für den hessischen Fußball-Bundesligisten an diesem Donnerstag (21 Uhr(So könnt ihr das Spiel live sehen!) im Kampf um das Weiterkommen nur drei Zähler. Doch wie ist das Team von Adi Hütter in der Offensive aufgestellt?

Fraglich ist, ob André Silva dabei mithelfen kann. Portugals Nationalspieler laboriert an Achillessehnenproblemen, die ihn gegen Leverkusen zum Zuschauen zwangen. Hütter will erst am Spieltag entscheiden, "ob es Sinn macht". Neben Silva droht auch Bas Dost die wichtige Partie zu verpassen. Wie die Bild berichtet, klagt der Holländer über ein Ziehen in den Adduktoren. Das Abschlusstraining konnte der Stürmer aber absolvieren. Er sagte: "Wir wollen weiterkommen, also müssen wir zu Hause gewinnen."

Nach fünf Pflichtspielen ohne Niederlage ist das Selbstvertrauen bei den Hessen groß. "Ich sehe eine Entwicklung bei der Mannschaft. Wir wollen auf der Erfolgswelle bleiben", betonte Hütter. In der Bundesliga sind die Frankfurter mit 14 Zählern absolut im Soll, nun wollen sie auch in Europa auf Kurs bleiben. Doch auch Lüttich spielt bisher eine gute Saison und kommt als Tabellenzweiter der belgischen Jupiler Pro League in die stimmungsvolle Frankfurter Arena. "Wir bekommen es mit einer guten Mannschaft zu tun. Lüttich ist nicht einfach zu bespielen - vor allem, weil sie wenige Gegentore kassieren. Sie spielen dynamischen Fußball. Da ist es wichtig, dass wir in die Zweikämpfe kommen", sagte Hütter.

