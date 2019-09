Leihe von André Silva: Eintracht Frankfurt hat keine Kaufoption - AC Mailand auch ohne Option für Rebic

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat beim Leihgeschäft für Stürmer André Silva zunächst keine Kaufoption. Dies sagte Finanz-Vorstand Oliver Frankenbach am Donnerstag in Frankfurt. Der 23 Jahre alte Portugiese Silva war am Montag für zwei Jahre vom AC Mailand ausgeliehen worden. Im Gegenzug wechselte Frankfurts kroatischer Vize-Weltmeister Ante Rebic für zwei Jahre auf Leihbasis zu den Italienern. Auch in diesem Fall gibt es zunächst keine Kaufoption für Milan, wie Frankenbach mitteilte.