Eintracht-Torjäger André Silva: Darum hat mich mein Wechsel nach Frankfurt stärker gemacht

Eintracht Frankfurt geht am 26. Spieltag als Tabellenvierter in das Heimspiel gegen Union Berlin (15.30 Uhr/Hier das Spiel im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen) und liegt damit auf Champions-League-Kurs. Einen maßgeblichen Anteil an dem bis dato erfolgreichen Saisonverlauf hat André Silva. Der Portugiese ist mit BVB-Youngster Erling Haaland hinter Bayerns Ausnahmestürmer Robert Lewandowski aktuell der zweitbeste Torjäger dieser Bundesliga-Spielzeit. Bereits 19 Tore hat der 25-Jährige auf dem Konto. Dass die Eingewöhnung letztlich so reibungslos verlief, ist selbst für ihn ein Stückweit überraschend, wie er im Interview mit transfermarkt.de vor dem Union-Spiel verraten hat. Anzeige

Im September 2019 hatte Silvas Abenteuer am Main begonnen, als er im Tausch mit Ante Rebic auf Leihbasis von AC Mailand gekommen war (zu diesem Zeitpunkt war er an den FC Sevilla ausgeliehen). Zur Saison 2020/21 wurde der 25-Jährige dann fest verpflichtet und mit einem Vertrag bis Sommer 2023 ausgestattet. Anfangs hätte er das selbst wohl kaum für möglich gehalten. "Ich denke, dass wir nun sagen können, dass es der richtige Schritt war", erklärt Silva mit dem heutigen Wissen.

Wie aus einem "schwierigen Hindernis" eine Liebesbeziehung wurde

Zu Beginn war es für ihn eine Herausforderung, "wieder alles ändern zu müssen". Damit meint der Eintracht-Profi das Gesamtpaket - vom neuen Team, über das Personal bis hin zu der Sprache und der Umgebung, also "fast alles, was mich wieder in eine schwierige Lage gebracht hat". Silva spricht mit Blick von seinen Anfängen in der Main-Metropole von einem "schwierigen Hindernis".

Heute weiß der Torjäger, dass ihn dieser Sprung ins kalte Wasser noch stärker gemacht hat. "Es hat mich wachsen lassen – sogar mehr als zuvor. Und was wir sehen können, ist, dass ich mich jetzt glücklich fühle und ich alles auf dem Spielfeld genießen und zeigen kann. Es war also der richtige Wechsel." Für den Spieler - und für Eintracht Frankfurt.



Silva lobt den Zusammenhalt der Eintracht

Dass es für das Team von Adi Hütter aktuell wieder richtig gut läuft, liegt für Silva im Teamgeist, in der mannschaftlichen Geschlossenheit begründet. "Bei der Eintracht ist Zusammenhalt das Geheimnis der ganzen Mannschaft. Und zu versuchen, die Stärken eines jeden zu verstehen und sie zu bündeln. Versuchen, voranzukommen und die Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben."