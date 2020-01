Nach Protesten der Eintracht-Fans: Frankfurt-Präsident Fischer verteidigt Nachwuchs-Chef Möller

Eintracht Frankfurts Präsident Peter Fischer hat den früheren Welt- und Europameister Andreas Möller energisch und emotional gegen verbale Attacken von Anhängern verteidigt. "Du bist beliebt und du machst das gut", sagte Fischer über den neuen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums. In den Applaus mischten sich bei der Mitgliederversammlung am Sonntag auch Raunen und Gelächter. Vor der Wolfgang-Steubing-Halle waren wieder Plakate mit dem Gesicht von Möller und der großen Aufschrift "Persona non grata" ("unerwünschte Person") zu lesen.