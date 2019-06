Bericht: Eintracht-Star Ante Rebic vor Absprung aus Frankfurt - Inter Mailand lockt

Das wäre ein herber Verlust für die SGE: Nachdem Stürmer-Star Luka Jovic die Eintracht aus Frankfurt bereits in Richtung Madrid verlassen hat, steht nun wohl ein weiterer Teil der Büffelherde vor dem Absprung aus Hessen. Wie die Bild berichtet, zieht es Ante Rebic offenbar in die italienische Serie A. Demnach soll Inter Mailand an einer Verpflichtung des 25-jährigen Kroaten interessiert sein, der bei der Weltmeisterschaft 2018 das Finale erreichte. Und das Blatt will sogar erfahren haben, wie viel Gehalt die Italiener an Rebic zahlen wollen.