Kehrt Rebic nach Lustlos-Auftritt ins Frankfurt-Aufgebot zurück? Das sagt Trainer Hütter

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat den Einsatz von Stürmer Ante Rebic im Playoff-Rückspiel der Europa League gegen Racing Straßburg an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/Nitro) offen gelassen. „Wenn er fit und geistig in der Lage ist, zu spielen, ist er eine Option. Dann kann er uns unglaublich helfen“, sagte Hütter am Mittwoch.