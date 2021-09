Transfers, Personal & Co.: Wie Eintracht Frankfurt in die Krise rutschte - und wer für Hoffnung sorgt

Denkt man an Eintracht Frankfurt in der Europa League, erinnert man sich schnell an die Saison 2018/2019: Tor-Festivals der Büffelherde, Gänsehaut-Atmosphäre, Fan-Massen bei Auswärtsspielen - und Siege. Gegen Royal Antwerpen am Donnerstag (18.45 Uhr, TV Now) würde wohl jeder bei der SGE für einen unspektakulären 1:0-Erfolg auf die anderen Dinge verzichten. Noch immer warten die Hessen auf den ersten Pflichtspielsieg der laufenden Saison. Zwar ist Frankfurt auch seit sechs Spielen ungeschlagen, die letzten fünf Partien endeten allerdings allesamt 1:1. In der Bundesliga reicht das gerade einmal zu Platz 14 mit fünf Punkten. Anzeige

Sportvorstand gewechselt, Trainer gewechselt, Top-Spieler abgegeben: Die Eintracht steckt noch immer mitten im Umbruch. Der neue Coach Oliver Glasner, die erneuerte Offensive, die vermeintlich eingespielte Abwehr - noch scheinen die Puzzleteile nicht zusammenzupassen. Der neue Sportvorstand Markus Krösche krempelte den Kader im Sommer mächtig um, zehn neue Spieler stehen im Profi-Kader. Ob er bei den Verpflichtungen ein Händchen wie Vorgänger Fredi Bobic hat, wird sich allerdings erst mit der Zeit zeigen.

Zwar gehen fünf der sechs Tore, die die Eintracht wettbewerbsübergreifend bislang erzielt hat, auf das Konto der offensiven Neuzugänge. Dennoch haben weder Sam Lammers noch Raffael Borré oder Jens Petter Hauge bei Fans und Verantwortlichen die Tränen nach dem Abschied von Torjäger André Silva getrocknet - von einer neuen Büffelherde wagt erst recht noch keiner zu träumen.

Silva nach Leipzig-Transfer auf Formsuche

Das schon fast legendäre Trio aus Luka Jovic, Ante Rebic und Sebastien Haller schoss allein in der Spielzeit 2018/2019 zusammen 57 Tore. Vor allem dank ihnen erreichte Frankfurt das Halbfinale der Europa League und träumte lange von der Qualifikation zur Champions League. Im Anschluss verließen alle drei Spieler auf einen Schlag den Klub. Außer dem Eintracht-Konto profitierte jedoch kein Beteiligter so richtig von den Transfers.

Jovic, der letzte Saison auf Leihbasis noch einmal für ein halbjähriges, eher freudloses Intermezzo zur Eintracht zurückkehrte (18 Spiele, vier Tore), beißt sich an den hohen Erwartungen nach seinem Wechsel zu Real Madrid weiter die Zähne aus. Rebic gehört bei der AC Mailand immerhin zum erweiterten Stammpersonal, traf in beiden Spielzeiten in der Serie A je elfmal. Und Haller scheint erst seit seiner Rückkehr in die Eredivisie und dem Transfer von West Ham United zu Ajax Amsterdam Anfang des Jahres seine alte Treffsicherheit wiedergefunden zu haben.

Eintracht-Trainer Glasner angriffslustig

Auch Silva knüpfte bei seinem neuen Klub RB Leipzig noch nicht annähernd an seine Leistungen im SGE-Trikot an. Vier mahnende Beispiele für wechselwillige Frankfurter Spieler - wie Filip Kostic. Dieser versuchte dem Vernehmen nach in der abgelaufenen Transferperiode ebenfalls seinen Abschied zu forcieren, ist jedoch seit Jahren die einzige Konstante in Eintrachts Offensive. Der Serbe glänzte auf dem Platz ebenso mit der Büffelherde als auch neben Silva. Seit er in Frankfurt spielt, brachte er es in jeder Saison wettbewerbsübergreifend auf über 20 Torbeteiligungen, Auch jetzt steht er schon wieder bei vier - eine in jedem der vergangenen vier Spiele. Kostic scheint allmählich wieder in Form zu kommen. Auch die Fans, die ihn vor knapp drei Wochen bei seiner Einwechslung gegen Stuttgart noch auspfiffen, sind mittlerweile verstummt. Der Hoffnungsträger scheint gefunden.