Frankfurt-Boss Bobic hadert nach Pleite gegen Arsenal: "Zum Schluss kriegst du zwei so Eier rein"

Fredi Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, hadert nach der 0:3-Pleite gegen den FC Arsenal mit der Chancenauswertung seines Teams. "Wir sind ja nicht vom Platz geschossen worden. Wir haben unsere Möglichkeiten gehabt, deswegen ist dieses Ergebnis so komisch. Zum Schluss kriegst du zwei so Eier rein", sagte er gegenüber DAZN und ergänzte: "Das Ergebnis war am Ende zu hoch. Sie haben uns sehr cool und effizient ausgekontert."